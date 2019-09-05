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РИА Новости
Восточный экономический форум

В ДФО до 2024 года реконструируют 40 аэропортов, заявил Путин

10:47 05.09.2019 (обновлено: 11:56 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сорок аэропортов будет реконструировано до 2024 года в ДФО, сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин.
"До 2024 года на Дальнем Востоке будут реконструированы 40 аэропортов. Для расширения местных авиаперевозок, обновления парка местных самолётов и вертолётов намерены задействовать мощности дальневосточных авиазаводов - в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, в Арсеньеве", - сказал Путин.
Он также отметил, что новые стандарты жизни людей требуют нового уровня мобильности. Для Дальнего Востока это развитая сеть авиаперевозок, доступные цены на билеты внутри региона, в центральную Россию, за рубеж.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
10:54Восточный экономический форум
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Восточный экономический форумРоссияДальний ВостокВладимир Путин
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