В ДФО до 2024 года реконструируют 40 аэропортов, заявил Путин

"До 2024 года на Дальнем Востоке будут реконструированы 40 аэропортов. Для расширения местных авиаперевозок, обновления парка местных самолётов и вертолётов намерены задействовать мощности дальневосточных авиазаводов - в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, в Арсеньеве", - сказал Путин.