В ДФО до 2024 года реконструируют 40 аэропортов, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сорок аэропортов будет реконструировано до 2024 года в ДФО, сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин.
"До 2024 года на Дальнем Востоке будут реконструированы 40 аэропортов. Для расширения местных авиаперевозок, обновления парка местных самолётов и вертолётов намерены задействовать мощности дальневосточных авиазаводов - в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, в Арсеньеве", - сказал Путин.
Он также отметил, что новые стандарты жизни людей требуют нового уровня мобильности. Для Дальнего Востока это развитая сеть авиаперевозок, доступные цены на билеты внутри региона, в центральную Россию, за рубеж.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.