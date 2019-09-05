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РИА Новости

Популярный японский блогер создаст сайт о Владивостоке

10:45 05.09.2019 (обновлено: 11:05 05.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий АньковВантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Известный японский блогер создаёт сайт о Владивостоке для популяризации туризма в Приморье среди жителей Японии, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Олег Кожемяко.
"Вскоре для японских туристов будет создан сайт о Владивостоке, который разрабатывает известный блогер So Okamoto. Ожидается, что благодаря блогерам туристы обратят свое внимание на наш регион", - сказал Кожемяко.
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По его словам, недавно была запущена программа Japan Friendly, в нее уже вступили две крупные компании. Программа была запущена по аналогии с China Friendly, которая успешно действует в Приморье уже 3 года. В процессе создания находится программа Indian Friendly, которая поможет привлечь внимание туристов из Индии.
Также Кожемяко рассказал, что из Южной Кореи и Японии во Владивосток часто приезжают индивидуальные туристы, и обычно у них уже есть план пребывания во Владивостоке.
"Они обязательно посещают несколько туристических прогулочных зон: Арбат и видовую Орлиное гнездо, посещают природные достопримечательности, например, мыс Тобизина на острове Русском. Иностранцы очень любят наши морепродукты, и туристические компании совместно с ресторанами города разрабатывают гастротуры", - отметил губернатор.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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