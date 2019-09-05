Популярный японский блогер создаст сайт о Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Известный японский блогер создаёт сайт о Владивостоке для популяризации туризма в Приморье среди жителей Японии, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Олег Кожемяко.

"Вскоре для японских туристов будет создан сайт о Владивостоке, который разрабатывает известный блогер So Okamoto. Ожидается, что благодаря блогерам туристы обратят свое внимание на наш регион", - сказал Кожемяко.

По его словам, недавно была запущена программа Japan Friendly, в нее уже вступили две крупные компании. Программа была запущена по аналогии с China Friendly, которая успешно действует в Приморье уже 3 года. В процессе создания находится программа Indian Friendly, которая поможет привлечь внимание туристов из Индии.

Также Кожемяко рассказал, что из Южной Кореи и Японии во Владивосток часто приезжают индивидуальные туристы, и обычно у них уже есть план пребывания во Владивостоке.

"Они обязательно посещают несколько туристических прогулочных зон: Арбат и видовую Орлиное гнездо, посещают природные достопримечательности, например, мыс Тобизина на острове Русском. Иностранцы очень любят наши морепродукты, и туристические компании совместно с ресторанами города разрабатывают гастротуры", - отметил губернатор.