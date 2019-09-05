Бывший топ-менеджер "Открытия" Тарабрин вернет банку 52,2 миллиона рублей

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Бывший топ-менеджер "Открытия" Александр Тарабрин вернет банку незаконно выплаченную ему премию за вычетом НДФЛ в размере 52,2 миллиона рублей в течение года, следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления Девятого арбитражного апелляционного суда.

Апелляционный суд 29 августа утвердил мировое соглашение в деле по иску "Открытия", требовавшего признать незаконной выплату Тарабрину, который занимал должность директора департамента юридической поддержки инвестиционных проектов, премии в размере 60 миллионов рублей, однако условия договоренностей не были известны.

По условиям мирового соглашения, Тарабрин должен выплатить половину суммы – 26,1 миллиона рублей – в течение 20 дней с момента утверждения мировой, а вторую половину – двумя равными частями до 28 февраля и 28 августа следующего года. Банк отказывается от взыскания удержанной ранее с него суммы НДФЛ в размере 7,8 миллиона рублей. Если же бывший топ-менеджер нарушит условия соглашения, банк вправе обратиться в с заявлением о выдаче исполнительного листа о взыскании с ответчика 60 миллионов рублей.

Ранее мировые соглашения с "Открытием" заключили еще двое его экс-топ-менеджеров – бывший член совета директоров Татьяна Серебренникова обязалась вернуть премию за вычетом НДФЛ в размере 43,5 миллиона рублей, бывший вице-президент Максим Янпольский - 47,85 миллиона рублей.

Всего банк "Открытие", к оздоровлению которого ЦБ приступил в сентябре 2017 года, в августе 2018 года подал девять исков к бывшим руководителям с требованием вернуть премии, выплаченные накануне санации в общем размере более 400 миллионов рублей. Арбитраж Москвы принял противоречивые решения по этим делам – четыре иска "Открытия" отклонил, четыре удовлетворил, по иску к Серебренниковой утвердил мир.

В настоящее время апелляционным судом уже отменены решения, вынесенные ранее в пользу экс-члена правления Елены Будник, вице-президента по безопасности Сергея Бабкина и бывшего директора по информационной безопасности Константина Чигирева. В то же время суд второй инстанции подтвердил решение о незаконности выплаты премии бывшим вице-президентам Николаю Яровому и Антону Сбытову.