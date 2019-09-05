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РИА Новости

Россия призвала мировое сообщество способствовать урегулированию в Колумбии

10:38 05.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Небоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ призывает международное сообщество способствовать последовательному продолжению мирного процесса в Колумбии, говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее один из лидеров FARC (РВСК) Иван Маркес опубликовал видео, в котором он на фоне двух десятков людей заявляет о создании новой группы, которая будет вести вооруженную борьбу против притеснений со стороны олигархии. Специальный трибунал Колумбии уже выдал ордер на арест Маркеса, а также другого известного лидера РВСК Хесуса Сантрича и еще нескольких бывших повстанцев. Кроме того, трибунал поручил национальному подразделению Интерпола включить имена Маркеса и других в розыскной реестр международного полицейского ведомства.
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"Принципиально важно избегать нагнетания напряженности в регионе применительно к соседним с Колумбией государствам. Призываем международное сообщество способствовать последовательному продолжению мирного процесса в интересах процветания колумбийского общества, внутриколумбийской и региональной стабильности", - говорится в комментарии МИД РФ.
В нем отмечается, что РФ встревожена решением лидеров экс-комбатантов вновь взяться за оружие и встречными заявлениями колумбийских властей о начале их силового преследования.
"В случае развития событий по данному сценарию опять может стать осязаемой угроза возобновления внутреннего вооруженного противостояния в стране с непредсказуемыми последствиями для латиноамериканского региона", - добавили в министерстве иностранных дел России.
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В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что опасно заигрывать с самой идеей решать сложные политические проблемы с использованием "любых опций". "Убеждены, что необходимо выработать дополнительные шаги, направленные на восстановление доверия между сторонами, на возвращение ситуации в мирное русло, альтернативы которому нет", - сообщили в МИД РФ, отметив, что в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия продолжит оказывать содействие соблюдению политических договоренностей в Колумбии в соответствии с положениями резолюций СБ ООН.
РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно. После соглашения о мире с властями движение РВСК преобразовалось в политическую партию Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ("Общая революционная альтернативная сила", ОРАС/FARC), поменяв название, но сохранив привычную аббревиатуру. Регистрация партии была закончена 10 октября 2017 года.
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Иван МаркесМИД РФРоссияКолумбияВ мире
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