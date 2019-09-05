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РИА Новости

Назван явный признак возникновения инфаркта у мужчин

10:37 05.09.2019 (обновлено: 16:43 05.09.2019)
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© Александр КряжевНа горячей линии фонда ОРБИ пройдут дни кардиологии
На горячей линии фонда ОРБИ пройдут дни кардиологии
© Александр Кряжев
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Зафиксированная в подростковом возрасте у мужчин избыточная масса повышает риск возникновения инфаркта миокарда в возрасте до 65 лет, показало исследование шведских ученых.
В работе, презентованной на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже, исследователи проанализировали данные длительного наблюдения (общего осмотра, измерения давления, коэффициента IQ, тестирования сердца и мышц) за 1,7 миллиона подростков, родившихся в Швеции в период с 1950 по 1987 годы и зачисленных на военную службу.
Статистика собиралась с 1969 по 2016 год. В этот промежуток времени ученые зафиксировали 22,4 тысячи сердечных приступов. В среднем инфаркт миокарда настигал мужчин в 50 лет.
Исследователи обратили внимание на индекс массы тела (ИМТ). Этот параметр определяется соотношением массы тела человека (в килограммах) к квадрату длины тела (в метрах). Так, при росте в 192 сантиметра и весе в 94 килограмма ИМТ составит 25,4. Нормой ВОЗ считает индекс в диапазоне от 18,5 до 24,99 килограмма на квадратный метр.
В ходе исследования ученые заметили, что увеличение ИМТ с 27,5 до 29,9 связано с повышением риска инфаркта в 2,64 раза. При изменении величины индекса с 30 до 34,9 вероятность повышалась уже в три раза. Авторы работы считают, что показатели ИМТ служат явным маркером риска и рекомендуют пациентам следить за их динамикой в течение жизни.
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