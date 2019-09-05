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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин предложил увеличить выплаты для врачей и учителей в ДФО в два раза

10:37 05.09.2019 (обновлено: 10:51 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ "земский доктор" и "сельский учитель" в два раза.
"Нужно адаптировать наши общероссийские программы "земский доктор" и "сельский учитель" к условиям Дальнего Востока. Речь может идти о том, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в два раза", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Марина Черемисина
13 мая, 08:00РИА Новости
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Восточный экономический форумВладивостокРоссияВладимир ПутинОбщество
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