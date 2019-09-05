Путин предложил увеличить выплаты для врачей и учителей в ДФО в два раза

"Нужно адаптировать наши общероссийские программы "земский доктор" и "сельский учитель" к условиям Дальнего Востока. Речь может идти о том, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в два раза", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ.