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РИА Новости
Восточный экономический форум

Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены

10:35 05.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСалон автомобиля Aurus Senat
Салон автомобиля Aurus Senat
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Салон автомобиля Aurus Senat. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что пока не планирует приобретать новый российский люксовый автомобиль Aurus.
"Пока не планирую. Слишком дорогая машина и новая", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
Под брендом Aurus будут продаваться автомобили проекта "Кортеж" - семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в которое входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
Первые продажи розничным клиентам могут начаться в 2021 году. Пока широкой публике представлен только Aurus Senat Sedan, который в базовом исполнении будет стоить 18 миллионов рублей.
Первый шоурум по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
Вчера, 05:24РИА Новости
Мантуров рассказал о планах продажи автомобилей Aurus
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Спортсмены и команды
Россия
Восточный экономический форумAurusАвтоВТБАндрей Костин (банкир)
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