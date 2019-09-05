Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что пока не планирует приобретать новый российский люксовый автомобиль Aurus.

"Пока не планирую. Слишком дорогая машина и новая", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

Под брендом Aurus будут продаваться автомобили проекта "Кортеж" - семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в которое входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

Первые продажи розничным клиентам могут начаться в 2021 году. Пока широкой публике представлен только Aurus Senat Sedan, который в базовом исполнении будет стоить 18 миллионов рублей.