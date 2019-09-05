Боевики в Афганистане производят отравляющие вещества, заявили в ФСБ

"Беспилотники могут использовать для доставки отравляющих веществ. По имеющимся данным, производство последних уже организовано боевиками в труднодоступных районах Афганистана", - сказал Беседа на второй международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".