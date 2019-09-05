Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T10:34Z
https://ria.ru/20190905/1558330403.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151956/52/1519565243_66:50:1043:600_1036x0_80_0_0_a0e4464612c2e3b1dd423668514263d6.jpg
РИА Новости

Боевики в Афганистане производят отравляющие вещества, заявили в ФСБ

10:34 05.09.2019
388
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Террористы организовали производство отравляющих веществ в Афганистане, сообщил начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа.
"Беспилотники могут использовать для доставки отравляющих веществ. По имеющимся данным, производство последних уже организовано боевиками в труднодоступных районах Афганистана", - сказал Беседа на второй международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".
100050
Обсудить 1
ФСБ РФАфганистанВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала возможность продления санкций ЕС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
Афганские военные в Кабуле
Афганские военные ликвидировали более 40 талибов и "теневого губернатора"
Лента
новостей
Скорая помощь в Кабуле
Число пострадавших при взрыве в Кабуле превысило 30 человек, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Россия будет привлекать иностранных партнёров к работе на Восточном
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
В Афганистане погибли двое военнослужащих НАТО
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
В МИД призвали НАТО обсуждать утилизацию оружия
На горячей линии фонда ОРБИ пройдут дни кардиологии
Назван явный признак возникновения инфаркта у мужчин
Вид на Западный берег реки Тигр в Мосуле, Ирак
Иракское народное ополчение решило создать подразделения ВВС
Полиция в Афганистане
СМИ: террорист-смертник взорвал бомбу на востоке Афганистана
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков
Российский космонавт рассказал о желании испытать американский корабль
Военные и полиция Нигерии
Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР
Вид на город Кабул в Афганистане
В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
Лента новостейМолния