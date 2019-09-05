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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер

10:34 05.09.2019 (обновлено: 10:55 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Для развития здравоохранения на Дальнем Востоке необходимо создать медицинский кластер, где иностранные клиники смогут открывать свои филиалы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здесь, на Дальнем Востоке, мы должны создать действительно эффективную систему медицинской помощи, которая соответствовала бы, а может быть, и в чём-то опережала лучшие стандарты и практики. Понимаю, что это задача не одного дня, но начинать решать ее нужно уже сегодня. Стартовать с прорывных пилотных проектов. Действительно, можно создать в Дальневосточном федеральном округе медицинский кластер с особым порядком регулирования, что позволило бы без избыточных формальностей открывать подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать лучших зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, уже доказавшие свою эффективность за рубежом", - заявил президент РФ, выступая на пленарном заседании ВЭФ.
Он подчеркнул, что этот кластер должен функционировать в рамках российской юрисдикции, а все нюансы тщательно проработаны заинтересованными ведомствами и Министерством здравоохранения РФ. По словам президента, Дальний Восток требует особых мер и продвинутых механизмов для развития первичного звена здравоохранения: оснащение и информатизация сети поликлиник, больниц, фельдшерско-окушерских пунктов, роддомов и перинатальных центров, а также развитие санитарной авиации.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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