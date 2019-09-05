Владелец яхты рассказал, как с тонущего судна в Турции спасли 15 россиян

АНКАРА, 5 сен - РИА Новости, Федор Смирнов. Пятнадцать российских туристов были спасены с тонущей яхты в турецкой Аланье, сообщил РИА Новости владелец яхты Берат Сипахиоглу, рассказав подробности произошедшего.

Ранее об эвакуации пассажиров с тонущей яхты класса люкс сообщили турецкие СМИ. Когда яхта, на борту которой находились 15 российских туристов и два члена экипажа, направлялась от порта Аланьи в сторону мыса Джилварда, капитан Альпер Йылмаз заметил, что в трюм поступает вода. Он тут же принял меры к спасению пассажиров.

"Когда наша яхта находилась в море во время тура, по непонятной для нас причине вдруг начала набираться вода. Разумеется, мы мгновенно повернули в сторону порта и доставили наших гостей целыми и невредимыми на сушу. Благодаря опыту капитана с пассажиров даже волосинка не упала, а некоторые даже не заметили, что произошло", - сказал Сипахиоглу.