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РИА Новости

Владелец яхты рассказал, как с тонущего судна в Турции спасли 15 россиян

10:33 05.09.2019
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© РИА Новости / Мария СеливановаВид на бухту с яхтами в Турции
Вид на бухту с яхтами в Турции
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на бухту с яхтами в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 5 сен - РИА Новости, Федор Смирнов. Пятнадцать российских туристов были спасены с тонущей яхты в турецкой Аланье, сообщил РИА Новости владелец яхты Берат Сипахиоглу, рассказав подробности произошедшего.
Ранее об эвакуации пассажиров с тонущей яхты класса люкс сообщили турецкие СМИ. Когда яхта, на борту которой находились 15 российских туристов и два члена экипажа, направлялась от порта Аланьи в сторону мыса Джилварда, капитан Альпер Йылмаз заметил, что в трюм поступает вода. Он тут же принял меры к спасению пассажиров.
"Когда наша яхта находилась в море во время тура, по непонятной для нас причине вдруг начала набираться вода. Разумеется, мы мгновенно повернули в сторону порта и доставили наших гостей целыми и невредимыми на сушу. Благодаря опыту капитана с пассажиров даже волосинка не упала, а некоторые даже не заметили, что произошло", - сказал Сипахиоглу.
По его словам, яхте был нанесен материальный ущерб, и она в настоящее время находится на ремонте. "Но главное, что никто не пострадал, для нас безопасность туристов - на первом месте. Очень надеюсь, что это неприятное происшествие не охладит любовь наших гостей прогулкам на яхтах", - добавил собеседник агентства.
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