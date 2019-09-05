Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T12:46Z
https://ria.ru/20190905/1558330324.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155832/97/1558329730_0:53:3055:1771_1036x0_80_0_0_822792fec38a7fa7097eecb821e3ee3c.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: программу ипотеки для молодых семей в ДФО запустят уже в этом году

10:33 05.09.2019 (обновлено: 12:46 05.09.2019)
853
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Программа ипотеки для молодых семей со ставкой в 2% годовых в Дальневосточном федеральном округе будет запущена уже в этом году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье, заявил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин.
"Предлагаю запустить эту программу уже в этом году. И сроком на 5 лет. Потому что, во-первых, мы должны внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее, потому что это длящееся полномочие. Распространить ее на первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства", - сказал Путин.
По его словам, также нужно распространить программу на индивидуальное жилищное строительство для тех, кто взял "дальневосточный гектар".
"В качестве источника финансирования предлагаю использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока", - сказал президент.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ/
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
11:13Радио
Путин: молодым семьям на Дальнем Востоке выдадут ипотеку под 2%
14200111
Обсудить 5
Восточный экономический форумДальний ВостокВладивостокРоссияЭкономикаВладимир Путин
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Путин предложил увеличить выплаты для врачей и учителей в ДФО в два раза
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме. 5 сентября 2019
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области
Япония сделает России представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Инспектор ГИБДД
Черников: Россия готова делиться опытом в сфере безопасности движения
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Закон о продаже алкоголя с 21 года примут в течение года, считает Скворцова
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин назвал условия для начала дискуссии о четырехдневной рабочей неделе
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Россия будет привлекать иностранных партнёров к работе на Восточном
Вертолет МИ-8
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян
Отделение реанимации новорожденных
Омбудсмен поможет жительнице Урала оплатить лечение ребенка в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:23Зеленский планирует встречу с журналистами на тему свободы слова
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния