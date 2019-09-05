Путин: программу ипотеки для молодых семей в ДФО запустят уже в этом году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Программа ипотеки для молодых семей со ставкой в 2% годовых в Дальневосточном федеральном округе будет запущена уже в этом году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье, заявил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин.
"Предлагаю запустить эту программу уже в этом году. И сроком на 5 лет. Потому что, во-первых, мы должны внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее, потому что это длящееся полномочие. Распространить ее на первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства", - сказал Путин.
По его словам, также нужно распространить программу на индивидуальное жилищное строительство для тех, кто взял "дальневосточный гектар".
"В качестве источника финансирования предлагаю использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока", - сказал президент.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ/