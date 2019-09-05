Путин: программу ипотеки для молодых семей в ДФО запустят уже в этом году

"Предлагаю запустить эту программу уже в этом году. И сроком на 5 лет. Потому что, во-первых, мы должны внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее, потому что это длящееся полномочие. Распространить ее на первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства", - сказал Путин.