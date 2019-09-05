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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин назвал поддержку молодежи ключевой задачей на Дальнем Востоке

10:31 05.09.2019 (обновлено: 11:54 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Первая и ключевая задача на Дальнем Востоке - поддержка молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Словом, здесь живут умные, созидательные по своей натуре, энергичные люди, которые способны достичь самых амбициозных целей, поэтому первая и ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока - поддержать молодежь, сделать все, чтобы молодые люди имели здесь самые широкие возможности получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие близкого для них Дальнего Востока", - сказал Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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