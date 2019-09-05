Путин назвал поддержку молодежи ключевой задачей на Дальнем Востоке

"Словом, здесь живут умные, созидательные по своей натуре, энергичные люди, которые способны достичь самых амбициозных целей, поэтому первая и ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока - поддержать молодежь, сделать все, чтобы молодые люди имели здесь самые широкие возможности получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие близкого для них Дальнего Востока", - сказал Путин.