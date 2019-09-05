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РИА Новости

В "Ростехе" прокомментировали создание двигателя для сверхзвукового лайнера

10:29 05.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАнатолий Сердюков
Анатолий Сердюков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Анатолий Сердюков. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Задачу создавать двигатель для сверхзвукового самолета перед Ростехом не ставили, но потенциал и задел для этого имеются, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
"На текущий момент говорить о создании такого двигателя преждевременно, задача по его разработке поставлена не была. Отметим, что ОДК обладает всем необходимым научно-техническим потенциалом для создания силовой установки для подобного самолета. В случае постановки такой задачи корпорация готова создать высокоэффективную силовую установку с применением всех передовых технологий, освоенных при реализации других проектов", - сказал Сердюков.
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Президент РФ Владимир Путин в январе 2018 года предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после этого сообщила, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть применены наработки и технологии, использующиеся в Ту-160. В сентябре 2018 года в компании "Туполев" (входит в ОАК) рассказали РИА Новости, что предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету сейчас на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам. При этом в РФ отсутствует необходимая для создания такого самолета маршевая силовая установка, серийно производимый двигатель НК-32 не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова Михаил Гордин в интервью РИА Новости сообщил, что в России ведутся исследования по разработке нового двигателя для гражданского сверхзвукового самолета. Он отметил, что главные проблемы – это звуковой удар при сверхзвуковом полете по маршруту и шум в районе аэропорта и никто пока не знает, как эффективно с этим бороться, ни с регуляторной точки зрения, ни с технологической.
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Михаил ГординОбъединенная двигателестроительная корпорацияТу-160РостехОбъединенная авиастроительная корпорацияВладимир ПутинАнатолий СердюковРоссияЭкономика
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