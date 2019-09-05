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РИА Новости

Омбудсмен поможет жительнице Урала оплатить лечение ребенка в Турции

10:29 05.09.2019
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© РИА Новости / Вера КостамоОтделение реанимации новорожденных
Отделение реанимации новорожденных
© РИА Новости / Вера Костамо
Отделение реанимации новорожденных . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова окажет помощь жительнице региона и ее ребенку, который родился недоношенным в Турции и находится в местной клинике, долг семьи за пребывание в клинике ребенка составил уже около 600 тысяч рублей, сообщила в четверг пресс-служба челябинского омбудсмена.
Как сообщал Минздрав региона, жительнице Челябинска провели экстренное кесарево сечение во время отдыха в Турции. В Минздрав обратились родственники женщины с просьбой оказать помощь. Ведомство сделало запрос в консульство Турции, по информации клиники, ребенка сейчас нельзя перевозить.
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По данным пресс-службы омбудсмена, к уполномоченному поступило обращение Дмитрия Михайлова, супруга которого 18 августа во время отдыха в Турции на 6,5 месяце родила ребенка. Сейчас ребенок находится в государственной клинике под наблюдением врачей, до выписки малышу нужно еще 4-6 недель провести там. Каждый день содержания обходится в 30 тысяч рублей, на данный момент сумма долга составляет 600 тысяч рублей.
"Благотворительный фонд "Родная" готов выступить оператором по сбору средств. Со своей стороны я направила письма на имя главы Челябинской области, в адрес депутатского корпуса, Союза промышленников и предпринимателей. Какую-то сумму сможем собрать, я думаю, семье все равно будет легче оплатить тот счет, который им выставит клиника", - цитирует пресс-служба слова Павловой.
По ее словам, также планируется по линии минздрава еще раз провести переговоры с турецкой стороной. "Все указывает на то, что можно договориться об уменьшении счета за оказанные услуги. Если это возможно, то мы такие переговоры проведем. Ситуация, еще раз говорю, неординарная, можно много рассуждать, кто виноват, но уж раз так случилось – нужно помогать", - считает Павлова.
Пресс-служба омбудсмена уточняет, что недоношенному малышу потребовалась помощь реаниматологов и постоянное наблюдение, в первые дни ребенок был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. На данный момент он чувствует себя лучше, добавляется в сообщении.
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ТурцияЧелябинская областьОбщество
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