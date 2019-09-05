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РИА Новости
Восточный экономический форум

Клепач выступил в защиту самолетов Sukhoi Superjet

10:27 05.09.2019 (обновлено: 11:02 05.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный экономист государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Государство должно защищать производимую в стране продукцию, не давая критиковать самолет Sukhoi Superjet, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, выступая на Восточном экономическом форуме.
"Ни одна мать своего ребенка публично хаять не будет. Когда у американцев с (Boeing) 737 MAX произошли аварии серьезные, связанные с ошибками в программном обеспечении, даже Трамп выступил в защиту этого самолёта, потому что свое надо защищать. Мы свое не защищаем. Надо с уважением относиться к тому, что мы делаем", - сказал он.
Бывший главный прогнозист Минэкономразвития отметил, что его очень удивили негативные публикации о технических проблемах самолета Superjet после катастрофы рейса "Аэрофлота" в мае, хотя в то же время он согласен, что у лайнера много проблем.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, вечером 5 мая экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
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