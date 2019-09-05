Клепач выступил в защиту самолетов Sukhoi Superjet

"Ни одна мать своего ребенка публично хаять не будет. Когда у американцев с (Boeing) 737 MAX произошли аварии серьезные, связанные с ошибками в программном обеспечении, даже Трамп выступил в защиту этого самолёта, потому что свое надо защищать. Мы свое не защищаем. Надо с уважением относиться к тому, что мы делаем", - сказал он.