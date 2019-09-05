Минпромторг ожидает, что tax free заработает по всей России в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает, что система tax free заработает на территории всей России с середины следующего года, сообщил РИА Новости статс-секретарь – замглавы ведомства Виктор Евтухов.
"Заявки есть очень из многих городов. Почему мы сейчас не так активно расширяем систему - мы ждем, когда будет электронный документооборот - таможня, ФНС и так далее. До конца года, думаю, что вся история будет оформлена надлежащим образом, и затем система будет развиваться без ограничений по всей стране. У нас сейчас это идет как пилот. Заработает это когда будут внесены изменения в Налоговый кодекс, я думаю, это будет середина следующего года", - сказал Евтухов.
Средний счет покупки, когда запускалась система, был порядка 50 тысяч рублей, а сегодня средний счет уже около 150 тысяч, отметил в свою очередь глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.