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РИА Новости
Восточный экономический форум

Минпромторг ожидает, что tax free заработает по всей России в 2020 году

10:27 05.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧек системы tax free
Чек системы tax free
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Чек системы tax free. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает, что система tax free заработает на территории всей России с середины следующего года, сообщил РИА Новости статс-секретарь – замглавы ведомства Виктор Евтухов.
"Заявки есть очень из многих городов. Почему мы сейчас не так активно расширяем систему - мы ждем, когда будет электронный документооборот - таможня, ФНС и так далее. До конца года, думаю, что вся история будет оформлена надлежащим образом, и затем система будет развиваться без ограничений по всей стране. У нас сейчас это идет как пилот. Заработает это когда будут внесены изменения в Налоговый кодекс, я думаю, это будет середина следующего года", - сказал Евтухов.
Средний счет покупки, когда запускалась система, был порядка 50 тысяч рублей, а сегодня средний счет уже около 150 тысяч, отметил в свою очередь глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
3 июля, 10:48РИА Новости
Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
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Восточный экономический форумДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФФедеральная налоговая служба РФВиктор ЕвтуховВладивостокРоссия
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