Нетаньяху призвал усилить давление на Иран

"Сегодня утром нас проинформировали о еще одном нарушении, еще большем пренебрежении со стороны Ирана, в этот раз в его стремлении получить ядерное оружие. Это сочетается с агрессивными действиями Ирана против международного судоходства и стран в регионе, а также его усилий осуществить атаки на государство Израиль, усилия, которые не прекращаются", - сказал Нетаньяху перед вылетом в Лондон, его слова цитирует канцелярия премьера.