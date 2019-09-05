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РИА Новости

Нетаньяху призвал усилить давление на Иран

10:11 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал усилить давление на Тегеран на фоне заявлений президента Ирана Хасана Роухани по ядерной сделке.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран в рамках третьего этапа сокращения ядерных обязательств отказывается выполнять положения ядерной сделки. К реализации третьего этапа сокращения ядерных обязательств Иран приступит с пятницы.
"Сегодня утром нас проинформировали о еще одном нарушении, еще большем пренебрежении со стороны Ирана, в этот раз в его стремлении получить ядерное оружие. Это сочетается с агрессивными действиями Ирана против международного судоходства и стран в регионе, а также его усилий осуществить атаки на государство Израиль, усилия, которые не прекращаются", - сказал Нетаньяху перед вылетом в Лондон, его слова цитирует канцелярия премьера.
"Сейчас не время для переговоров с Ираном. Сейчас время для усиления давления на Иран", - добавил он.
Глава израильского правительства также сообщил, что в том числе этот вопрос обсудит в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Пентагона Марком Эспером.
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Власти Ирана предупредили Израиль о последствиях агрессии в регионе
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Биньямин НетаньяхуИранИзраильВ мире
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Быстрей всего мировое сообщество в лице СБ ООН прислушается и единогласно воздействует на Иран принятием пакета санкций ограничивающих ядерную программу Ирана, как это уже было в 2013 г.
5 сентября, 10:22
MSMartin Stashevskiy
1300011
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