Минпромторг отобрал 61 проект по цифровым решениям для промышленности

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости Минпромторг РФ по итогам первого этапа конкурса отобрал 61 проект по разработке индустриальных платформ и цифровых решений для промышленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Цифровая экономика".

По итогам конкурса проекты получают право на субсидию из федерального бюджета на разработку индустриальных цифровых платформ в рамках реализации нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".

"Инициаторы проектов претендуют на субсидирование до 50% затрат организации на разработку индустриальных цифровых платформ для создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции. Всего в Минпромторг России поступили и были рассмотрены в рамках конкурсной комиссии 178 заявок, из которых 61 были признаны полностью соответствующими установленным требованиям", - сообщил собеседник агентства.

Многие из отобранных для дальнейшего прохождения конкурса проектов направлены на развитие перспективных сквозных цифровых технологий. К их числу относятся разработка различных цифровых платформ промышленного интернета вещей и анализа больших данных, машинного зрения и дополненной реальности, программных продуктов для создания высокопроизводительных гибридных систем хранения данных, различных технологий "умного" производства и другие.

На следующем этапе экспертному совету предстоит провести научно-техническую экспертизу представленных проектов для принятия решения об их поддержке в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".