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РИА Новости

Минпромторг отобрал 61 проект по цифровым решениям для промышленности

10:08 05.09.2019
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© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости Минпромторг РФ по итогам первого этапа конкурса отобрал 61 проект по разработке индустриальных платформ и цифровых решений для промышленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Цифровая экономика".
По итогам конкурса проекты получают право на субсидию из федерального бюджета на разработку индустриальных цифровых платформ в рамках реализации нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".
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"Инициаторы проектов претендуют на субсидирование до 50% затрат организации на разработку индустриальных цифровых платформ для создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции. Всего в Минпромторг России поступили и были рассмотрены в рамках конкурсной комиссии 178 заявок, из которых 61 были признаны полностью соответствующими установленным требованиям", - сообщил собеседник агентства.
Многие из отобранных для дальнейшего прохождения конкурса проектов направлены на развитие перспективных сквозных цифровых технологий. К их числу относятся разработка различных цифровых платформ промышленного интернета вещей и анализа больших данных, машинного зрения и дополненной реальности, программных продуктов для создания высокопроизводительных гибридных систем хранения данных, различных технологий "умного" производства и другие.
На следующем этапе экспертному совету предстоит провести научно-техническую экспертизу представленных проектов для принятия решения об их поддержке в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".
"Объявленный Минпромторгом конкурс – это уже второй запущенный отбор проектов в рамках работы инструментов федерального проекта "Цифровые технологии". Непосредственно на разработку индустриальных цифровых платформ в 2019 году планируется направить 2 миллиарда рублей субсидий из федерального бюджета", - прокомментировал директор по направлению "Цифровые технологии" АНО "Цифровая экономика" Сергей Наквасин.
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