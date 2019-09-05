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РИА Новости
Восточный экономический форум

Медведчук хотел бы встретиться с Путиным на ВЭФ

10:05 05.09.2019 (обновлено: 10:22 05.09.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что хотел бы встретиться в рамках Восточного экономического форума с президентом РФ Владимиром Путиным, но возможность такой встречи будет зависеть от воли российского лидера.
"Это планировать может только ваш президент. Если он планирует, значит такая встреча будет. Я бы хотел, но это будет зависеть от воли президента Российской Федерации", - заявил Медведчук журналистам в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос о возможности отдельной встречи с президентом РФ.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
09:35РИА Новости
Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
Путин в четверг выступит на пленарной сессии ВЭФ. Медведчук среди гостей мероприятия, он будет следить за ходом пленарного заседания из первого ряда.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумВиктор МедведчукВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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