Медведчук хотел бы встретиться с Путиным на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что хотел бы встретиться в рамках Восточного экономического форума с президентом РФ Владимиром Путиным, но возможность такой встречи будет зависеть от воли российского лидера.

"Это планировать может только ваш президент. Если он планирует, значит такая встреча будет. Я бы хотел, но это будет зависеть от воли президента Российской Федерации", - заявил Медведчук журналистам в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос о возможности отдельной встречи с президентом РФ.

Путин в четверг выступит на пленарной сессии ВЭФ. Медведчук среди гостей мероприятия, он будет следить за ходом пленарного заседания из первого ряда.