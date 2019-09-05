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РИА Новости

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона, сообщили СМИ

10:00 05.09.2019 (обновлено: 10:34 05.09.2019)
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© Fotolia / PhanuwatnandeeФиксация ДТП на смартфон
Фиксация ДТП на смартфон
© Fotolia / Phanuwatnandee
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. С начала ноября в ряде регионов автовладельцы смогут оформить ДТП по европротоколу со смартфона, сообщил РБК.
По данным издания, правительство утвердило правила к электронным извещениям и требования к техническим средствам, необходимые для работы нового сервиса по дистанционному оформлению аварии. На первом этапе тестовый режим проекта запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Попавшие в аварию водители могут отправить электронное извещение через интегрированное с ЕСИА ("Госуслуги") специальное мобильное приложение, а нужные для страховщиков данные об аварии поступят из личного кабинета автомобилистов. После этого необходимо загрузить фотографии с места инцидента.
Такой способ оформления ДТП будет доступен, только если оба водителя сделали снимки последствий аварии, не имеют разногласий по поводу случившегося, а также зарегистрированы на портале госуслуг.
При этом с 1 сентября уже можно направлять страховщику электронное извещение об аварии, если данные о ДТП зафиксированы и переданы в информационную систему ОСАГО через ЭРА-ГЛОНАСС и специальное мобильное приложение, которое, однако, к этой дате не было готово из-за отсутствия необходимых нормативных документов, в том числе постановления правительства.
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