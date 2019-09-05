В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. С начала ноября в ряде регионов автовладельцы смогут оформить ДТП по европротоколу со смартфона, сообщил С начала ноября в ряде регионов автовладельцы смогут оформить ДТП по европротоколу со смартфона, сообщил РБК.

По данным издания, правительство утвердило правила к электронным извещениям и требования к техническим средствам, необходимые для работы нового сервиса по дистанционному оформлению аварии. На первом этапе тестовый режим проекта запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Попавшие в аварию водители могут отправить электронное извещение через интегрированное с ЕСИА ("Госуслуги") специальное мобильное приложение, а нужные для страховщиков данные об аварии поступят из личного кабинета автомобилистов. После этого необходимо загрузить фотографии с места инцидента.

Такой способ оформления ДТП будет доступен, только если оба водителя сделали снимки последствий аварии, не имеют разногласий по поводу случившегося, а также зарегистрированы на портале госуслуг.