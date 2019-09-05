Забайкалье договорилось о разработке месторождения

"Самыми основными, важными и крупными являются соглашения с компанией "Мосстройтранс" по освоению месторождения угля, там ранее инвестор вел подготовку, начал первые работы, и сегодня можно говорить о том, что проект состоится... Соглашение с банком "Открытие", у нас не плотный финансовый сектор в структуре края, предложений банковских для бизнеса и людей недостаточно", - сказал Осипов в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, регион предложил банку активно заниматься финансированием и рефинансированием бизнеса, а также финансировать государственно-частные проекты, если регион не успеет вовремя получить на них федеральную поддержку. "Договорились о том, что рассмотрим рефинансирование государственного долга Забайкалья, и может быть, если будет недостаточная поддержка федерального центра, будем формировать долгосрочное заимствование на бюджет развития. Но думаю, этого не понадобится. Будем, скорее всего, пользоваться государственными программами и нацпроектами", - сказал глава региона.