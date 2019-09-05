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РИА Новости
Восточный экономический форум

Забайкалье договорилось о разработке месторождения

09:59 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
На площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Забайкальский край на Восточном экономическом форуме подписал ряд важных проектов, которые окажут влияние на экономику региона, сообщил врио главы края Александр Осипов.
"Самыми основными, важными и крупными являются соглашения с компанией "Мосстройтранс" по освоению месторождения угля, там ранее инвестор вел подготовку, начал первые работы, и сегодня можно говорить о том, что проект состоится... Соглашение с банком "Открытие", у нас не плотный финансовый сектор в структуре края, предложений банковских для бизнеса и людей недостаточно", - сказал Осипов в рамках Восточного экономического форума.
По его словам, регион предложил банку активно заниматься финансированием и рефинансированием бизнеса, а также финансировать государственно-частные проекты, если регион не успеет вовремя получить на них федеральную поддержку. "Договорились о том, что рассмотрим рефинансирование государственного долга Забайкалья, и может быть, если будет недостаточная поддержка федерального центра, будем формировать долгосрочное заимствование на бюджет развития. Но думаю, этого не понадобится. Будем, скорее всего, пользоваться государственными программами и нацпроектами", - сказал глава региона.
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Он также отметил, что важным является проект строительства завода глубокой переработки леса, к которому проявляют интерес индийские и другие иностранные инвесторы. "Сегодня они хотят понять, какие у нас доступны леса, каких пород и качеств, и какую продукцию можно из них производить. Также договорились с несколькими инвесторами о развитии растениеводства, о поставках продукции в страны АТР", - сказал Осипов.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумАлександр ОсиповВладивостокЗабайкальский крайРоссия
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