Число пострадавших при взрыве в Кабуле превысило 30 человек, сообщили СМИ

В свою очередь, источник в минздраве Афганистана сообщил РИА Новости о 42 пострадавших и пяти погибших. "В результате взрыва 42 человека пострадали, пятеро погибли", - заявил источник.

Ранее телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Насрата Рахими сообщил, что взрыв произошел в 10.10 по местному времени (08.40 мск). Рахими заявил, что взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, полиция оцепила район. Телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что целью взрыва был КПП управления национальной безопасности республики. Также телеканал сообщил со ссылкой на МВД, что в результате взрыва был нанесен материальный ущерб по меньшей мере 12 транспортным средствам.