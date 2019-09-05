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РИА Новости

Число пострадавших при взрыве в Кабуле превысило 30 человек, сообщили СМИ

09:58 05.09.2019 (обновлено: 10:58 05.09.2019)
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Кабуле
Скорая помощь в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в четверг Кабуле превысило 30, восемь человек погибли, передает агентство Пажвак со ссылкой на источник.
Ранее чиновник в министерстве здравоохранения Афганистана Низам ад-Дин Джалиль сообщил РИА Новости о 13 пострадавших.
По данным агентства, радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.
В свою очередь, источник в минздраве Афганистана сообщил РИА Новости о 42 пострадавших и пяти погибших. "В результате взрыва 42 человека пострадали, пятеро погибли", - заявил источник.
Ранее телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Насрата Рахими сообщил, что взрыв произошел в 10.10 по местному времени (08.40 мск). Рахими заявил, что взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, полиция оцепила район. Телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что целью взрыва был КПП управления национальной безопасности республики. Также телеканал сообщил со ссылкой на МВД, что в результате взрыва был нанесен материальный ущерб по меньшей мере 12 транспортным средствам.
В районе Шаш Дарак располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, в частности, министерство обороны.
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