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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Китай могут создать двигатель для лайнера CR929 на базе ПД-35

09:54 05.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков не исключил совместного с Китаем создания двигателя для перспективного широкофюзеляжного лайнера CR929 на базе разрабатываемого в России ПД-35.
"На наш взгляд, одним из перспективных и приоритетных вариантов может стать применение на CR929 двигателя ПД-35, либо создание совместно с китайскими партнерами двигателя на его основе. Мы уверены, что ПД-35 будет высоко конкурентоспособным изделием, и его преимущества по достоинству будут оценены нашими международными партнерами", - сказал Сердюков в интервью РИА Новости.
Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей - европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов. Первый полет самолета ожидается в 2025 году.
В середине ноября прошлого года официальный представитель Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) сообщил РИА Новости, что корпорация планирует завершить разработку двигателя ПД-35 в 2025 году. Двигатель предполагается использовать для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.
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Восточный экономический форумCR929РостехАнатолий СердюковМоскваКитайВладивостокРоссия
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