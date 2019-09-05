На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Более 12 тысяч человек подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
"По итогам записи на электронное голосование записалось 12 232 человека. Верифицировано уже 10 429 человек. Первый округ — 3840 человек, 10-й округ — 4042 человек, 30-й округ — 2547 человек", — написал он.
Окончательный список избирателей, которые проголосуют онлайн, будет известен 6 сентября.
Выборы депутатов Мосгордумы состоятся 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три округа, где впервые пройдет электронное голосование: округ № 1 (Зеленоград), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Центральное и Южное Чертаново).
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Выборы в Мосгордуму
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам).
Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.