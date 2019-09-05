В ДФО может появиться новый туристический маршрут "Дальневосточное Кольцо"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Расширение зоны пребывания иностранных туристов на Дальнем Востоке по электронным визам, позволит создать межрегиональный маршрут "Дальневосточное Кольцо" по аналогии с Золотым кольцом России, заявила заместитель председателя Государственной Думы России Ирина Яровая на Восточном экономическом форуме.

Она отметила, что в настоящее время в парламенте находится на рассмотрении ее законопроект, который предлагает расширить формат использования электронной визы.

"Сегодня по электронной визе можно находиться только в одном регионе, а нам важно, чтобы, прибывая на Дальний Восток, турист мог путешествовать по разным регионам. Таким образом у нас появится возможность создать туристический маршрут "Дальневосточное Кольцо" по аналогии со знаменитым Золотым кольцом России", - прокомментировала ситуацию Яровая.