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РИА Новости
Туризм

В ДФО может появиться новый туристический маршрут "Дальневосточное Кольцо"

12:03 05.09.2019
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© Depositphotos / VladimirEОстров Сахалин. Татарский пролив
Остров Сахалин. Татарский пролив
© Depositphotos / VladimirE
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Расширение зоны пребывания иностранных туристов на Дальнем Востоке по электронным визам, позволит создать межрегиональный маршрут "Дальневосточное Кольцо" по аналогии с Золотым кольцом России, заявила заместитель председателя Государственной Думы России Ирина Яровая на Восточном экономическом форуме.
Она отметила, что в настоящее время в парламенте находится на рассмотрении ее законопроект, который предлагает расширить формат использования электронной визы.
"Сегодня по электронной визе можно находиться только в одном регионе, а нам важно, чтобы, прибывая на Дальний Восток, турист мог путешествовать по разным регионам. Таким образом у нас появится возможность создать туристический маршрут "Дальневосточное Кольцо" по аналогии со знаменитым Золотым кольцом России", - прокомментировала ситуацию Яровая.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Виды Сахалина
09:34Восточный экономический форум
Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
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