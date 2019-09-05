КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти Приморья и компания KGK договорились об открытии во Владивостоке алмазного Центра с алмазной биржей, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Олег Кожемяко.

"Я и генеральный директор компании "КГК ДВ" Рамани Витхалбхай договорились об открытии во Владивостоке Алмазного центра на базе действующей алмазной фабрики. Соглашение подразумевает строительство специализированного комплекса, в котором одновременно разместятся несколько гранильных производств, горнорудная компания "АЛРОСА", Гохран России и таможня, которые будут работать по принципу единого алмазного кластера", - сказал Кожемяко.

По его словам, проектом предусмотрено также создание алмазной биржи.

В рамках свободного порта Владивосток работает индийская компания "Кей Джи Кей" (KGK ). В сентябре 2017 года она открыла в городе первую фабрику по огранке алмазов. Торжественный старт работе предприятия дал президент России Владимир Путин в ходе третьего Восточного экономического форума.