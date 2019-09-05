Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования

ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Законопроект об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов и беспорядков в Гонконге, будет формально отозван в октябре в соответствии со всеми процедурами, которые не предусматривают дебатов или голосования, заявила на пресс-конференции в четверг глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

"После того, как я сделала заявление об отзыве законопроекта, я обратила внимание на то, что в обществе все еще присутствует озабоченность относительно соответствующих правовых процедур. Я хочу повторить здесь, что единственной причиной этих процедур является отзыв законопроекта, они включают в себя пункт, что секретарь по вопросам безопасности должен объявить в Законодательном собрании, что законопроект будет отозван, не будет ни дебатов, ни голосования", - заявила она.

Законодательное собрание Гонконга возобновит работу после летнего перерыва только в октябре, поэтому нет возможности провести все необходимые формальности немедленно.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут запущены, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.