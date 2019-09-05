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РИА Новости

Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования

09:43 05.09.2019
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© REUTERS / Danish SiddiquiУчастники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
© REUTERS / Danish Siddiqui
ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Законопроект об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов и беспорядков в Гонконге, будет формально отозван в октябре в соответствии со всеми процедурами, которые не предусматривают дебатов или голосования, заявила на пресс-конференции в четверг глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
"После того, как я сделала заявление об отзыве законопроекта, я обратила внимание на то, что в обществе все еще присутствует озабоченность относительно соответствующих правовых процедур. Я хочу повторить здесь, что единственной причиной этих процедур является отзыв законопроекта, они включают в себя пункт, что секретарь по вопросам безопасности должен объявить в Законодательном собрании, что законопроект будет отозван, не будет ни дебатов, ни голосования", - заявила она.
Законодательное собрание Гонконга возобновит работу после летнего перерыва только в октябре, поэтому нет возможности провести все необходимые формальности немедленно.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут запущены, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.
Участники акции протеста в Гонконге.
Вчера, 17:25РИА Новости
Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Кэрри Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
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