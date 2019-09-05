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РИА Новости

В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции

09:40 05.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид с моря на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Решение о представлении и об отзыве законопроекта об экстрадиции принималось исключительно правительством Гонконга, при этом центральное правительство Китая на протяжении всего времени понимало и поддерживало мнение и решения гонгконгских властей, заявила на пресс-конференции в четверг глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
"Законопроект был представлен и инициирован правительством Гонконга, но я уверена, что вы хотите знать позицию центрального правительства. На протяжении всего процесса центральное правительство Китая исходило из того, что они понимают, почему мы делаем это, они уважают мое мнение и поддерживали меня все время. Начиная с самой ранней стадии, когда законопроект был представлен, позже, когда я заявила о приостановке его рассмотрения, и вчера, когда я сообщила об отзыве, позиция осталась такой же", - заявила Лэм.
Участники акции протеста в Гонконге.
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При этом, отвечая на вопрос о том, почему ей понадобилось три месяца, чтобы поменять свое мнение, она отметила, что "не стоит расценивать это (решение об отзыве законопроекта – ред.) как то, что я поменяла мнение".
"Как вы помните, 15 июня я объявила о приостановке рассмотрения законопроекта, вся работа по нему остановилась. В начале июля в свете того, что стали появляться опасения по поводу того, что дальше будет с этим законопроектом, я тогда заявила, что он "мертв". Нет никаких планов по его продвижению, потому что он мертв", - указала она.
Глава администрации Гонконга отметила, что "за последние две недели мы встретились с большим числом людей с разными политическими взглядами и опытом, которые дали мне ценный совет, что в случае, если правительство хочет начать диалог, оно должно предоставить основу для этого диалога и полностью развеять опасения общественности путем отзыва законопроекта".
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Власти Гонконга не будут применять амнистию для протестующих
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут запущены, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Кэрри Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
Акция протеста в Гонконге
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Власти Гонконга решили отозвать законопроект об экстрадиции
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