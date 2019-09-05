В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции

ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Решение о представлении и об отзыве законопроекта об экстрадиции принималось исключительно правительством Гонконга, при этом центральное правительство Китая на протяжении всего времени понимало и поддерживало мнение и решения гонгконгских властей, заявила на пресс-конференции в четверг глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

"Законопроект был представлен и инициирован правительством Гонконга, но я уверена, что вы хотите знать позицию центрального правительства. На протяжении всего процесса центральное правительство Китая исходило из того, что они понимают, почему мы делаем это, они уважают мое мнение и поддерживали меня все время. Начиная с самой ранней стадии, когда законопроект был представлен, позже, когда я заявила о приостановке его рассмотрения, и вчера, когда я сообщила об отзыве, позиция осталась такой же", - заявила Лэм.

При этом, отвечая на вопрос о том, почему ей понадобилось три месяца, чтобы поменять свое мнение, она отметила, что "не стоит расценивать это (решение об отзыве законопроекта – ред.) как то, что я поменяла мнение".

"Как вы помните, 15 июня я объявила о приостановке рассмотрения законопроекта, вся работа по нему остановилась. В начале июля в свете того, что стали появляться опасения по поводу того, что дальше будет с этим законопроектом, я тогда заявила, что он "мертв". Нет никаких планов по его продвижению, потому что он мертв", - указала она.

Глава администрации Гонконга отметила, что "за последние две недели мы встретились с большим числом людей с разными политическими взглядами и опытом, которые дали мне ценный совет, что в случае, если правительство хочет начать диалог, оно должно предоставить основу для этого диалога и полностью развеять опасения общественности путем отзыва законопроекта".

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут запущены, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.