В Японии грузовик столкнулся с поездом

"В результате столкновения пострадали 32 человека. Двое из них находились в тяжелом состоянии, но после того, как они были направлены в больницы, была зафиксирована смерть одного человека", - сказал представитель пожарной охраны.

Днем в четверг поезд-экспресс в префектуре Канагава, следовавший на скорости 120 километров в час, столкнулся с грузовиком на шлагбауме около станции Симмати. По предварительным данным, столкновение произошло вскоре после того, как поезд отъехал от станции. Шлагбаум был закрыт для автотранспорта и пешеходов. На шлагбауме установлен сенсор, который в случае проникновения транспорта, людей или любых предметов на пути при закрытом шлагбауме подает сигнал на светофор, который начинает мигать красным сигналом. По свидетельству машиниста, он увидел сигнал, но не успел затормозить.