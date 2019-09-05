Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T09:33Z
https://ria.ru/20190905/1558326867.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/20427/93/204279309_0:236:684:620_1036x0_80_0_0_3c428579b8b92dae1211293e815db12c.jpg
РИА Новости

В Японии грузовик столкнулся с поездом

09:33 05.09.2019
51
© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция
© Flickr / MShades
ТОКИО, 5 сен – РИА Новости. Один человек погиб, 31 получили ранения в результате столкновения поезда и грузовика, заявил в эфире телеканала NHK представитель пожарной охраны, которая в Японии совмещает функции службы спасения и скорой помощи.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших.
"В результате столкновения пострадали 32 человека. Двое из них находились в тяжелом состоянии, но после того, как они были направлены в больницы, была зафиксирована смерть одного человека", - сказал представитель пожарной охраны.
Погибший – водитель грузовика. В результате столкновения первые три вагона сошли с рельсов. К настоящему времени все пассажиры эвакуированы.
Днем в четверг поезд-экспресс в префектуре Канагава, следовавший на скорости 120 километров в час, столкнулся с грузовиком на шлагбауме около станции Симмати. По предварительным данным, столкновение произошло вскоре после того, как поезд отъехал от станции. Шлагбаум был закрыт для автотранспорта и пешеходов. На шлагбауме установлен сенсор, который в случае проникновения транспорта, людей или любых предметов на пути при закрытом шлагбауме подает сигнал на светофор, который начинает мигать красным сигналом. По свидетельству машиниста, он увидел сигнал, но не успел затормозить.
Полиция и сотрудники железнодорожной компании выясняют, как грузовик оказался на путях.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 17:28РИА Новости
В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
000000
Обсудить 0
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Вертолеты Ми-24 (вверху) и Ансат-У выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
РИА
Новости
Виды Сахалина
Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
Джакарта
Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Россия и Китай согласовали контракт на создание тяжелого вертолета
Лента
новостей
Вид на город Кабул в Афганистане
В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
Каски рабочих
В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
Новый временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко во время церемонии представления администрации Приморья. 28 сентября 2018
Приморье и КНДР подпишут соглашение о сотрудничестве в туризме
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Вертолет Ми-28НМ
В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
Пожарная машина в Афинах
Более 100 пожарных, добровольцы и авиация тушат пожар в окрестностях Афин
Стенд компании Samsung
Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Россия и Малайзия ведут переговоры о возможной закупке партии новых МиГ-35
Штурмовик Су-25
"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо
СМИ назвали кандидатов на пост главы МАГАТЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
09:15На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
09:12"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
09:10Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
09:10В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
09:09В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
09:08Более 100 пожарных, добровольцы и авиация тушат пожар в окрестностях Афин
09:06Следующим проектом "Новатэка" будет "Арктик СПГ-1" мощностью 19,8 млн тонн
09:05РФПИ и правительство договорились развивать высокотехнологичный сектор ИИ
Лента новостейМолния