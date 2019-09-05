Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков

Вертолеты Ми-24 (вверху) и "Ансат-У" выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском

Вертолеты Ми-24 (вверху) и "Ансат-У" выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Отечественный двигатель для вертолета "Ансат" будет сертифицирован в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов в эфире программы "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" заявлял, что российский двигатель для легких вертолетов, в том числе для "Ансатов", будет готов через четыре года. Он пояснил, что сегодня двигатели для данных вертолетов закупаются в Канаде.

"ОДК приступила к разработке нового вертолетного двигателя в классе мощности 400-700 л.с. в 2018 году, проект движется согласно графику. Двигатель будет предназначен для установки на легкие многоцелевые вертолеты типа Ка-226, "Ансат", а также на перспективные зарубежные платформы взлетной массой 3-3,6 тонн. Его сертификация запланирована на 2023 год", - сказал Сердюков.