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РИА Новости
Восточный экономический форум

Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время

09:32 05.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мы планируем, что в ближайшее время нашими компаниями будет принято решение и начнется проектирование", - сообщил Новак в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ВЭФ.
В четверг глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что мощность "Дальневосточного СПГ" в Де-Кастри составит 6,2 миллиона тонн. В кулуарах форума Новак сообщил, что завод планируется построить в рамках проекта "Сахалин-1".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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