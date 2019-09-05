ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мы планируем, что в ближайшее время нашими компаниями будет принято решение и начнется проектирование", - сообщил Новак в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ВЭФ.
В четверг глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что мощность "Дальневосточного СПГ" в Де-Кастри составит 6,2 миллиона тонн. В кулуарах форума Новак сообщил, что завод планируется построить в рамках проекта "Сахалин-1".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.