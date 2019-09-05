ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В четверг глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что мощность "Дальневосточного СПГ" в Де-Кастри составит 6,2 миллиона тонн. В кулуарах форума Новак сообщил, что завод планируется построить в рамках проекта "Сахалин-1".