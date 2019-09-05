Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минздрав категорически против дистанционной продажи алкоголя, так как в случае принятия этой инициативы все законодательные запреты в области регулирования продаж алкогольных напитков будут нивелированы, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Минздрав категорически против, категорически... К чему может привести дистанционная торговля? К тому, что все эти запреты, прописанные законодательно, будут полностью нивелированы", - рассказала Скворцова.

Она отметила, что за последние несколько лет удалось в 2 раза снизить потребление алкоголя на душу населения.

"Мы шлифовали законодательство в течение последних лет, вводя шаг за шагом определенные ограничения и по территории распространения алкоголя, и по возрасту, и по часам продажи. Причем есть федеральные установки, а есть еще некоторые регионы, которые у себя ужесточают своими нормативными актами и, скажем, вообще ограничивали с 8 вечера продажу алкоголя. Там где это делалось, мы видели очень хорошие результаты",- подчеркнула Скворцова.

По ее словам, если в России будет разрешена дистанционная продажа алкоголя, то все законодательные аспекты в этой области будут нивелированы.