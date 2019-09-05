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РИА Новости

Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков

09:20 05.09.2019
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© Depositphotos / realinemediaДжакарта
Джакарта
© Depositphotos / realinemedia
Джакарта. Архивное фото
БАНГКОК, 5 сен – РИА Новости. Власти Индонезии почти полностью восстановили работу интернета в провинциях Папуа и Западное Папуа, в которых доступ во всемирную сеть частично блокировали и частично замедляли во время происходивших в этих провинциях протестов и беспорядков, сообщает в четверг индонезийское информационное агентство Antara.
Поэтапное восстановление интернет-сигнала началось в среду и завершилось в четверг, говорится в сообщении. По заявлению министерства связи и информатики Индонезии, текст которого частично приводит агентство, ограничения на пользование интернетом сохранятся еще на несколько дней только в городе и округе Соронг, и городе Маноквари, где, по мнению министерства, пока существует опасность распространения фальшивых новостей и призывов к насилию, сообщает агентство.
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В заявлении министерства связи и информатики также содержится призыв к населению воздержаться от публикации сообщений экстремистского содержания, появление которых может замедлить процесс восстановления интернет-сигнала в этих городах, говорится в сообщении.
Интенсивные протесты на этнической почве, перешедшие в беспорядки, происходили в последние недели в восточной части Индонезии, в провинциях Папуа и Западное Папуа, в связи с дискриминацией студентов из Папуа в других провинциях страны. Протесты и беспорядки спровоцировали выложенные в интернет видеоматериалы, снятые во время массового конфликта между местными и папуасскими студентами на территории одного из университетов в западной части Индонезии.
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