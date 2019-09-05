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РИА Новости

В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке

09:19 05.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. ЧП на территории шахты в Донецке могло произойти из-за детонации промышленного взрывчатого вещества, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в Минугля ДНР сообщили, что в результате взрыва неустановленного предмета на территории одной из шахт Донецка погиб человек. Для расследования причин случившегося была создана специальная комиссия. По информации Гортехнадзора ДНР, взрыв произошел вблизи бывшего шахтного полигона по уничтожению взрывчатых материалов.
"Четвертое сентября, Донецк, "Шахта имени Скочинского", нефункционирующая лаборатория по испытанию взрывчатых веществ – взрыв, предположительно, промышленного взрывчатого вещества", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
По данным ведомства, в результате взрыва разрушено одно из двух зданий лаборатории, повреждено два автомобиля.
"Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами. Саперы группы пиротехнических работ провели обследование места взрыва и прилегающей территории, найдена и передана следственной группе упаковка - 300 граммов - промышленного взрывчатого вещества", - добавили в МЧС ДНР.
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