Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Компания Samsung Electronics объявила о запуске нового смартфона Galaxy Fold со сгибающимся экраном, говорится в сообщении компании.

С 6 сентября модель будет доступна в Южной Корее, а позднее в ряде других стран мира, включая Францию, Германию, Сингапур, Великобританию, США.

"С опцией 5G в некоторых странах потребители смогут получить доступ к будущему на самых быстрых доступных сетевых скоростях", - говорится в сообщении. Компания рассказывает, что Galaxy Fold был разработан для того, чтобы вдохновлять на новые впечатления: в сложенном виде можно удобно одной рукой получить доступ к основным элементам на дисплее обложки, а при открытии можно делать несколько задач одновременно, смотреть видео, играть в игры и многое другое.

Запуск данной модели был отложен весной этого года для изучения проблем с дисплеями. Samsung уточняла, что пользователи, тестировавшие устройство, сообщили компании о некоторых проблемах с экраном.