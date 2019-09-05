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РИА Новости

Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold

09:19 05.09.2019
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкСтенд компании Samsung
Стенд компании Samsung
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в фотобанк
Стенд компании Samsung. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Компания Samsung Electronics объявила о запуске нового смартфона Galaxy Fold со сгибающимся экраном, говорится в сообщении компании.
С 6 сентября модель будет доступна в Южной Корее, а позднее в ряде других стран мира, включая Францию, Германию, Сингапур, Великобританию, США.
"С опцией 5G в некоторых странах потребители смогут получить доступ к будущему на самых быстрых доступных сетевых скоростях", - говорится в сообщении. Компания рассказывает, что Galaxy Fold был разработан для того, чтобы вдохновлять на новые впечатления: в сложенном виде можно удобно одной рукой получить доступ к основным элементам на дисплее обложки, а при открытии можно делать несколько задач одновременно, смотреть видео, играть в игры и многое другое.
Запуск данной модели был отложен весной этого года для изучения проблем с дисплеями. Samsung уточняла, что пользователи, тестировавшие устройство, сообщили компании о некоторых проблемах с экраном.
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