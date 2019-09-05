Приморье и КНДР подпишут соглашение о сотрудничестве в туризме

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти Приморья и департамент генуправления по туризму Северной Кореи подпишут соглашение о сотрудничестве в туристической сфере, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор региона Олег Кожемяко.

"В настоящее время готовится соглашение между департаментом туризма Приморского края и департаментом внешних дел Генерального управления по туризму КНДР о сотрудничестве в сфере туризма. Мы убеждены, что данное соглашение поможет укрепить двусторонние туристские связи", - отметил Кожемяко.

Он добавил, что видит перспективы в развитии туризма между Приморьем и Северной Кореей.

"Туристские обмены между Приморским краем и КНДР имеют большие перспективы развития. Сейчас укрепляются связи соответствующих органов Приморского края и КНДР в сфере организации туризма", - добавил губернатор.

Он пояснил, что в 2018 году было организовано участие делегации КНДР в мероприятиях IV Тихоокеанского туристского форума и Тихоокеанской международной туристской выставке PITE. В октябре 2018 года туристские компании Приморского края приняли участие в ознакомительном туре по территории КНДР.