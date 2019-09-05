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РИА Новости
Восточный экономический форум

Приморье и КНДР подпишут соглашение о сотрудничестве в туризме

09:14 05.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНовый временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко во время церемонии представления администрации Приморья. 28 сентября 2018
Новый временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко во время церемонии представления администрации Приморья. 28 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти Приморья и департамент генуправления по туризму Северной Кореи подпишут соглашение о сотрудничестве в туристической сфере, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор региона Олег Кожемяко.
"В настоящее время готовится соглашение между департаментом туризма Приморского края и департаментом внешних дел Генерального управления по туризму КНДР о сотрудничестве в сфере туризма. Мы убеждены, что данное соглашение поможет укрепить двусторонние туристские связи", - отметил Кожемяко.
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Он добавил, что видит перспективы в развитии туризма между Приморьем и Северной Кореей.
"Туристские обмены между Приморским краем и КНДР имеют большие перспективы развития. Сейчас укрепляются связи соответствующих органов Приморского края и КНДР в сфере организации туризма", - добавил губернатор.
Он пояснил, что в 2018 году было организовано участие делегации КНДР в мероприятиях IV Тихоокеанского туристского форума и Тихоокеанской международной туристской выставке PITE. В октябре 2018 года туристские компании Приморского края приняли участие в ознакомительном туре по территории КНДР.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумОлег КожемякоВладивостокПриморский крайЭкономика
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