"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Черные ящики" потерпевшего катастрофу в Ставропольском крае учебно-боевого штурмовика Су-25 доставлены для расшифровки в Москву, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Обнаруженные на месте крушения самолета "черные ящики" доставлены в Москву", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец пригодны для расшифровки. Соответствующая работа будет проводиться в одном из научно-исследовательских институтов в подмосковных Люберцах.