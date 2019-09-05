"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Черные ящики" потерпевшего катастрофу в Ставропольском крае учебно-боевого штурмовика Су-25 доставлены для расшифровки в Москву, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Обнаруженные на месте крушения самолета "черные ящики" доставлены в Москву", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец пригодны для расшифровки. Соответствующая работа будет проводиться в одном из научно-исследовательских институтов в подмосковных Люберцах.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По данным экстренных служб региона, самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и было полностью разрушено. Оба пилота погибли.