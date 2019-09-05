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РИА Новости
Восточный экономический форум

"Сибур" и "Газпром" подписали договор по поставкам этана на Амурский ГХК

09:10 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Газпром" и "Сибур" в рамках Восточного экономического форума подписали предварительный договор поставки сжиженных углеводородных газов и этановой фракции на Амурский газохимический комплекс, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, компании подписали соглашение "о взаимодействии по реализации крупных инвестиционных проектов в области переработки и газохимии".
В мае глава "Газпром экспорта", зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистров сообщила, что "Газпром" получил от "Сибура" предложение о покупке сжиженных углеводородных газов (СУГ) с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Председатель правления "Сибур холдинга" Дмитрий Конов в марте говорил, что "Сибур" может на 50% или более увеличить мощность Амурского ГХК в зависимости от позиции властей по отрицательному акцизу на СУГ и обсуждает с "Газпромом" поставки СУГ с Амурского ГПЗ.
Строительство Амурского ГПЗ в Амурской области началось в октябре 2015 года. На предприятие по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи "Газпрома". Ввод первых двух технологических линий завода ожидается в апреле 2021 года. На полную мощность Амурский ГПЗ заработает с января 2025 года, сообщал глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Председатель правления Новатэка Леонид Михельсон
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После ввода Амурский газоперерабатывающий завод будет перерабатывать 42 миллиарда кубометров природного газа в год. Производство гелия планируется на уровне до 60 миллионов кубометров в год, этана - около 2,5 миллиона тонн, СУГов - около 1,7 миллиона тонн.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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