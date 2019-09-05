Следующим проектом "Новатэка" будет "Арктик СПГ-1" мощностью 19,8 млн тонн

Так, отвечая на вопрос о том, планирует ли компания новый проект, помимо уже объявленных "Арктика СПГ-2" и "Обского СПГ", Михельсон ответил: "Мы терминал "Утренний" на стадии проекта запланировали не на три линии, а на шесть линий. Работаем над сырьевой базой для следующего проекта. И то, что мы получили еще одно месторождение... практически даст нам возможность сформировать полную необходимую ресурсную базу для следующего проекта общей мощностью до 20 миллионов тонн СПГ в ближайшие полтора года".