Следующим проектом "Новатэка" будет "Арктик СПГ-1" мощностью 19,8 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Новатэк" планирует своим следующим крупнотоннажным проектом на 19,8 миллиона тонн "Арктик СПГ-1", сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон на брифинге в рамках ВЭФ.
Так, отвечая на вопрос о том, планирует ли компания новый проект, помимо уже объявленных "Арктика СПГ-2" и "Обского СПГ", Михельсон ответил: "Мы терминал "Утренний" на стадии проекта запланировали не на три линии, а на шесть линий. Работаем над сырьевой базой для следующего проекта. И то, что мы получили еще одно месторождение... практически даст нам возможность сформировать полную необходимую ресурсную базу для следующего проекта общей мощностью до 20 миллионов тонн СПГ в ближайшие полтора года".
На уточняющий вопрос, идет ли условно речь об "Арктике СПГ-1", который в конце августа выиграл аукцион на право пользования нефтегазовым Солетско-Ханавейским месторождением в ЯНАО, он сообщил: "Не условно, а прям фактически. Оно так и называется".
Михельсон уточнил, что мощность проекта планируется на уровне 19,8 миллиона тонн, а реализовываться он будет тремя линиями.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.