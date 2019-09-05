РФПИ и правительство договорились развивать высокотехнологичный сектор ИИ

"У нас есть достаточно крупные партнёры, которые принимают на себя обязательства непосредственно инвестировать в развитие технологий искусственного интеллекта, в развитие инфраструктуры центров обработки данных, мощностей, стартапов и многого другого. Конечно, на государственной стороне этим партнёром является Российский фонд прямых инвестиций, который и будет осуществлять эти инвестиционные вложения. Правительство РФ, со своей стороны, создаст для этого все необходимые предпосылки: прежде всего, это комфортная регуляторная среда и использование различных инструментов государственной поддержки, что и закреплено в подписанном соглашении", - отметил Акимов.