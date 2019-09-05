РФПИ и правительство договорились развивать высокотехнологичный сектор ИИ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство России договорились совместно развивать высокотехнологичную область искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении РФПИ.
Соответствующее соглашение подписали в четверг генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов в ходе Восточного экономического форума.
В рамках соглашения РФПИ будет осуществлять инвестиции в российские компании, формирующие инфраструктуру и развивающие сегмент ИИ, включая разработку облачных технологий и центров хранения и обработки данных. Фонд будет привлекать инвестиции и экспертизу международных партнеров. Одной из ключевых задач является вывод российских компаний в области искусственного интеллекта на международные рынки.
РФПИ также станет платформой для формирования партнерства российских и международных компаний, в том числе благодаря созданию центра по развитию искусственного интеллекта совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова с участием ведущих зарубежных научных исследовательских центров.
"РФПИ объединяет усилия с правительством Российской Федерации для содействия развитию одного из наиболее перспективных секторов отечественной экономики. Привлечение международных инвестиций и экспертизы стимулирует развитие ведущих российских компаний в сфере ИИ. Мы сможем создать серьезную основу для вывода их продуктов и услуг в самых разных областях на мировой рынок. Комплексные решения на основе синтеза фундаментальной науки и передовых прикладных технологий позволят России обеспечить лидерство в сегменте искусственного интеллекта", - приводятся в сообщении слова Дмитриева.
"У нас есть достаточно крупные партнёры, которые принимают на себя обязательства непосредственно инвестировать в развитие технологий искусственного интеллекта, в развитие инфраструктуры центров обработки данных, мощностей, стартапов и многого другого. Конечно, на государственной стороне этим партнёром является Российский фонд прямых инвестиций, который и будет осуществлять эти инвестиционные вложения. Правительство РФ, со своей стороны, создаст для этого все необходимые предпосылки: прежде всего, это комфортная регуляторная среда и использование различных инструментов государственной поддержки, что и закреплено в подписанном соглашении", - отметил Акимов.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.