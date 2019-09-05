Синоптики предупредили о заморозках и мокром снеге

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В некоторых регионах России в начале сентября ожидаются заморозки и мокрый снег, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
В частности, понижение температуры до –2-3 градусов ожидает в ближайшие дни жителей Бурятии, Иркутской, Оренбургской, Кировской, Томской, Кемеровской областей, а также Алтайского края. В Магаданской области ночью температура может опуститься до –10 градусов.
По данным синоптиков, на Таймыр, помимо похолодания, надвигается дождь со снегом.
При этом европейскую часть России ждет потепление. В Москве в конце недели температура будет на уровне 20–22 градусов, а с 9 сентября возможно потепление до 26 градусов.