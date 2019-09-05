Синоптики предупредили о заморозках и мокром снеге

Дубовый лист на траве во время утренних заморозков

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В некоторых регионах России в начале сентября ожидаются заморозки и мокрый снег, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью В некоторых регионах России в начале сентября ожидаются заморозки и мокрый снег, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете"

В частности, понижение температуры до –2-3 градусов ожидает в ближайшие дни жителей Бурятии, Иркутской, Оренбургской, Кировской, Томской, Кемеровской областей, а также Алтайского края. В Магаданской области ночью температура может опуститься до –10 градусов.

По данным синоптиков, на Таймыр, помимо похолодания, надвигается дождь со снегом.