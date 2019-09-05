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РИА Новости

Синоптики предупредили о заморозках и мокром снеге

09:02 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДубовый лист на траве во время утренних заморозков
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В некоторых регионах России в начале сентября ожидаются заморозки и мокрый снег, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
В частности, понижение температуры до –2-3 градусов ожидает в ближайшие дни жителей Бурятии, Иркутской, Оренбургской, Кировской, Томской, Кемеровской областей, а также Алтайского края. В Магаданской области ночью температура может опуститься до –10 градусов.
По данным синоптиков, на Таймыр, помимо похолодания, надвигается дождь со снегом.
При этом европейскую часть России ждет потепление. В Москве в конце недели температура будет на уровне 20–22 градусов, а с 9 сентября возможно потепление до 26 градусов.
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