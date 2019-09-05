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РИА Новости
Восточный экономический форум

Мантуров назвал условия выпуска 75-местных самолетов Sukhoi SuperJet

09:02 05.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Проект по выпуску самолетов Sukhoi SuperJet в компоновке на 75 мест может быть запущен лишь при наличии твердых заказов на самолет, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Если мы получим подтверждение, твердый заказ, даже на 75-100 машин, будет иметь смысл вернуться в модификацию 75-мест. В работе, которая сейчас ведется ОАКом, заложена опция короткого самолета. При этом, основная задача этой работы - импортозамещение", - сказал министр, отметив, что пока желающих на такой самолет, кроме S7 Group, не нашлось.
"Конечно же, твердые заказы нужны. Но, до 2024 года у нас есть время и возможность внести коррективы с точки зрения производственной программы по укороченной версии, и это не требует существенных затрат. На этапе разработки производитель всегда начинает собирать либо опционные заказы, либо подписывает уже твердые контракты", - подчеркнул Мантуров.
Во вторник владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев рассказал в интервью "Ведомостям", что Минпромторг передумал делать SSJ на 75 мест. По его словам, около двух недель до этого на совещании по развитию региональной авиации один из руководителей ведомства доложил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса, поскольку основной заказчик на этот самолет - "Аэрофлот", а он берет 100-местную машину.
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Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумДенис МантуровSukhoi SuperjetМинистерство промышленности и торговли РФЭкономика
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