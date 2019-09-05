Медведчук заявил, что может провести встречи с руководством России на ВЭФ

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, может провести встречи с российским руководством на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Значит, я думаю, что переговоры такие будут и встречи будут. Но давайте подождем", - сказал Медведчук в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ВЭФ, отвечая на вопрос, планирует ли он провести переговоры с руководством РФ.

По словам Медведчука, он также планирует принять участие в пленарном заседании на ВЭФ, а также провести встречи с бизнес-кругами стран Азиатского-Тихоокеанского региона, с отдельными политиками.

Во фракцию "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Раде входят 44 человека. Всего в Раде 450 мест.