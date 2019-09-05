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РИА Новости
Культура

Осенние программы "Золотой маски" начинаются в России и еще трех странах

10:07 05.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНаграды российской национальной театральной премии "Золотая маска-2019"
Награды российской национальной театральной премии Золотая маска-2019
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Осенняя региональная программа театрального фестиваля "Золотая маска" пройдет в российских городах и еще трех странах с пятого сентября по семнадцатое ноября.
Фестиваль пройдет в Ульяновске, Новосибирске, Петрозаводске, Екатеринбурге, Череповеце, Санкт-Петербурге, Ижевске, Димитровграде и Костомукше.
В осенней программе представлены спектакли ведущих российских театров в постановке лауреатов и номинантов премии, в числе которых Петр Фоменко, Юрий Бутусов, Кама Гинкас, Миндаугас Карбаускис, Леонид Хейфец.
Первыми городами, где открылись фестивальные выступления, стали Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, там показ начался 26 августа и продлится до 15 сентября. С пятого по тринадцатое сентября "Золотая маска" побывает в Ульяновске, где свои лучшие спектакли покажут Театр Маяковского, Московский и Хабаровский ТЮЗы, театр "Около дома Станиславского".
Впервые крупнейшая в России театральная премия прибудет в Ижевск, столицу Удмуртии, где фестиваль пройдет со второго по одиннадцатое ноября. Для первого визита программа составлена из спектаклей разных жанров: "Волки и овцы" Мастерской Фоменко, балет "Золушка" Музыкального театра Карелии, а также работы Театра "Практика", Омского и Башкирского театров драмы, Русского драматического театра Удмуртии, театра "Грань" из Новокуйбышевска.
Завершится осенняя программа в Череповце. Со второго по семнадцатое ноября будут показаны: спектакль "Пигмалион" Театра Маяковского, "Кролик Эдвард" РАМТа, а также "Волки и овцы" Мастерской Фоменко.
По традиции, осенью состоятся проекты "Золотой маски" и за рубежом, в октябре в 14-й раз - в Латвии и в 15-й раз – в Эстонии. Завершит фестиваль свой осенний сезон в Турции. В Стамбуле будут представлены спектакли Театра Наций, "Балета Москва" и Вахтанговского театра.
Актер, режиссер Сергей Пускепалис
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КультураТеатрНовости культурыКама ГинкасМиндаугас КарбаускисПетр Фоменко
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