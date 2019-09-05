Осенние программы "Золотой маски" начинаются в России и еще трех странах

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Осенняя региональная программа театрального фестиваля "Золотая маска" пройдет в российских городах и еще трех странах с пятого сентября по семнадцатое ноября.

Фестиваль пройдет в Ульяновске, Новосибирске, Петрозаводске, Екатеринбурге, Череповеце, Санкт-Петербурге, Ижевске, Димитровграде и Костомукше.

В осенней программе представлены спектакли ведущих российских театров в постановке лауреатов и номинантов премии, в числе которых Петр Фоменко, Юрий Бутусов, Кама Гинкас, Миндаугас Карбаускис, Леонид Хейфец.

Первыми городами, где открылись фестивальные выступления, стали Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, там показ начался 26 августа и продлится до 15 сентября. С пятого по тринадцатое сентября "Золотая маска" побывает в Ульяновске, где свои лучшие спектакли покажут Театр Маяковского, Московский и Хабаровский ТЮЗы, театр "Около дома Станиславского".

Впервые крупнейшая в России театральная премия прибудет в Ижевск, столицу Удмуртии, где фестиваль пройдет со второго по одиннадцатое ноября. Для первого визита программа составлена из спектаклей разных жанров: "Волки и овцы" Мастерской Фоменко, балет "Золушка" Музыкального театра Карелии, а также работы Театра "Практика", Омского и Башкирского театров драмы, Русского драматического театра Удмуртии, театра "Грань" из Новокуйбышевска.

Завершится осенняя программа в Череповце. Со второго по семнадцатое ноября будут показаны: спектакль "Пигмалион" Театра Маяковского, "Кролик Эдвард" РАМТа, а также "Волки и овцы" Мастерской Фоменко.