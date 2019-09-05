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РИА Новости
Восточный экономический форум

"Роснефть" и Ямал договорились на ВЭФ развивать сотрудничество в экологии

08:52 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенды компаний "Роснефть" и "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Стенды компаний Роснефть и Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенды компаний "Роснефть" и "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме 2019
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 сен - РИА Новости. Нефтяная компания "Роснефть" и власти Ямало-Ненецкого автономного округа договорились в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке развивать сотрудничество в социальной сфере и экологии, сообщается в четверг на сайте правительства региона.
Договор о сотрудничестве между компанией и правительством ЯНАО действует с 2015 года. Дополнительное соглашение к нему в ходе ВЭФ подписали губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов и главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
"В соответствии с достигнутыми договоренностями, при поддержке "Роснефти" в регионе будет реализован ряд значимых инфраструктурных проектов, построены новые объекты культуры и массового спорта", - говорится в сообщении.
Кроме того, компания будет содействовать организации помощи, медицинского лечения и реабилитации детей-инвалидов и тяжело больных детей, а также окажет поддержку организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, вооруженных сил, инвалидов, маломобильных граждан, а также представителям коренных малочисленных народов Севера, проживающим в регионе.
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"Еще одним направлением сотрудничества станет взаимодействие в области охраны окружающей среды. В частности, компания "Роснефть" реализует меры по восполнению биоразнообразия в водных объектах рыбохозяйственного назначения в ЯНАО", - подчеркивается в сообщении.
На территории автономного округа осуществляют свою деятельность несколько предприятий "Роснефти". Наиболее крупные из них - "РН-Пурнефтегаз" и "Роспан - Интернэшнл", а также сбытовая сеть компании.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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