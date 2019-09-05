"Роснефть" и Ямал договорились на ВЭФ развивать сотрудничество в экологии

Стенды компаний "Роснефть" и "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме 2019

Стенды компаний "Роснефть" и "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме 2019

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 сен - РИА Новости. Нефтяная компания "Роснефть" и власти Ямало-Ненецкого автономного округа договорились в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке развивать сотрудничество в социальной сфере и экологии, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

Договор о сотрудничестве между компанией и правительством ЯНАО действует с 2015 года. Дополнительное соглашение к нему в ходе ВЭФ подписали губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов и главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями, при поддержке "Роснефти" в регионе будет реализован ряд значимых инфраструктурных проектов, построены новые объекты культуры и массового спорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания будет содействовать организации помощи, медицинского лечения и реабилитации детей-инвалидов и тяжело больных детей, а также окажет поддержку организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, вооруженных сил, инвалидов, маломобильных граждан, а также представителям коренных малочисленных народов Севера, проживающим в регионе.

"Еще одним направлением сотрудничества станет взаимодействие в области охраны окружающей среды. В частности, компания "Роснефть" реализует меры по восполнению биоразнообразия в водных объектах рыбохозяйственного назначения в ЯНАО", - подчеркивается в сообщении.

На территории автономного округа осуществляют свою деятельность несколько предприятий "Роснефти". Наиболее крупные из них - "РН-Пурнефтегаз" и "Роспан - Интернэшнл", а также сбытовая сеть компании.