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РИА Новости
Восточный экономический форум

Малый бизнес на Дальнем Востоке остается незащищенным, заявил глава АСИ

08:51 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Малый и средний бизнес на Дальнем Востоке остаются незащищенными, заявила на сессии ВЭФ генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева.
"На Дальнем Востоке существенные перекос (идет) на поддержку крупных инфраструктурных проектов с госкомпаниями, а малый и средний бизнес остаётся здесь не в фокусе, незащищенным", - сказала на сессии ВЭФ "Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока" Чупшева.
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Она рассказала, что предприниматели в этой сфере жалуются на недостаток финансовых ресурсов и доступа к финансовым ресурсам.
По ее словам, была проведена аналитика, которая показала, что только у 4 из 11 субъектов ДФО открытом доступе есть статистика по остаткам деятельности, на сентябрь эта цифра составила примерно 60%, но всё равно остаётся дефицит.
"Хотя капитал есть, (остается) вопрос, почему тогда (малый и средний бизнес) не может воспользоваться им. Почему центры по поддержке бизнеса не могут помочь?" - сказала Чупшева.
Она также назвала три основные причины, которые больше всего мешают дальневосточному бизнесу.
"Слабые стороны, на чём я бы посоветовала сконцентрироваться руководителям субъектов в работе в этом году - это регистрация прав собственности, законодательство по защите прав инвесторов, недостаток сервисов и неэффективность организации по работе с инвесторами, дефицит финансовых мер поддержки, качество и доступность трудовых ресурсов. Хочу сказать, что (трудовые ресурсы) - это самый низкий показатель по стране", - сказала она.
На сессии ВЭФ "Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока" также назвали негативные факторы, о которых рассказали предприниматели Дальнего Востока в исследовании, проведенном АСИ. На работу МВД пожаловались 51% предпринимателей, на давление со стороны региональных и муниципальных органов власти - 53% респондентов, на работу федеральных органов власти - в два раза меньше предпринимателей, менее 20%. По словам Чупшевой, здесь агентство тоже видит проблемные зоны, по которым будет работать.
Лидером по количеству жалоб от предпринимателей Дальнего Востока стала работа ресурсных организаций (по части электроснабжения), которые "собрали" 55% негативных отзывов.
Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.
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Восточный экономический форумСветлана ЧупшеваДальний ВостокРоссияЭкономика
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