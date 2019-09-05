Гран-при премии "Книга года" присудили воспоминаниям о Данииле Гранине

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Роман Евгения Водолазкина "Брисбен" удостоился звания "Проза года" ежегодной премии "Книга года", а Гран-при вручили сборнику "О Данииле Гранине: Воспоминания", сообщает пресс-служба Роспечати.

"Поэзией года" назвали поэтическую книгу Дмитрия Воденникова "Небесная лиса: стихотворения и поэмы".

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский стал победителем в номинации "Humanitas". Награду ему вручили за книгу "500 неизвестных".

Проект перезапуска литературного интернет-проекта "Журнальный зал" на базе платформы сайта о книгах и чтении "Горький медиа" стал победителем в номинации "Электронное издание".

Премию в номинации "Вместе с книгой мы растем" стала серия изданий "Вдохновляющие истории", которая включает книги: "Валентина Терешкова. Вдохновляющие истории", "Фрида Кало. Вдохновляющие истории", "Дмитрий Менделеев. Вдохновляющие истории", "Юрий Гагарин. Вдохновляющие истории", "Белка и Стрелка. История о том, как простые дворняжки обогнали гончего пса".

Издание "Обществознание: комплект учебников для шестого–одиннадцатого классов общеобразовательных организаций"назвали "Учебником XXI века".

В этом году появилась номинация "Мельпомена и Талия", приуроченная к Году театра. Награду в ней вручили изданию "Большой театр и Музей. 1918—2018. Из коллекции Музея Государственного академического Большого театра России" о фондах музея.