Житель Приамурья во время охоты случайно застрелил отца

"Согласно материалам уголовного дела, вечером 3 сентября 2019 года на охоте в лесном массиве в районе поселка Сиваки подследственный произвел из охотничьего ружья выстрел в своего отца. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Как показал подозреваемый на допросе, он намеревался добыть дикое животное, однако не учел темное время суток и неясность цели перед выстрелом", - говорится в сообщении.