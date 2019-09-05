Житель Приамурья во время охоты случайно застрелил отца

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сен - РИА Новости. Житель Приамурья во время охоты случайно застрелил своего отца, сообщает СУ СК РФ по региону.
Уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) возбуждено в отношении 35-летнего жителя Магдагачинского района.
"Согласно материалам уголовного дела, вечером 3 сентября 2019 года на охоте в лесном массиве в районе поселка Сиваки подследственный произвел из охотничьего ружья выстрел в своего отца. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Как показал подозреваемый на допросе, он намеревался добыть дикое животное, однако не учел темное время суток и неясность цели перед выстрелом", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.