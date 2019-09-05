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РИА Новости
Восточный экономический форум

Серийное производство легкого вертолета Ка-62 запустят до конца года

08:36 05.09.2019 (обновлено: 08:45 05.09.2019)
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© РИА НовостиЭкспериментальный гражданский вертолет Ка-62
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62
© РИА Новости
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Серийное производство новейшего многоцелевого вертолета Ка-62 начнется в этом году, заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Рассчитываем получить базовый сертификат на Ка-62 в 2020 году, но с учетом интереса, проявляемого к машине, мы планируем начать ее серийное производство уже в этом году", - сказал Богинский на Восточном экономическом форуме после подписания соглашения с ВЭБ.РФ о продвижении этого вертолета.
Он отметил, что соглашение еще на один шаг приближает к выводу Ка-62 на рынок. "Этот новейший вертолет востребован во многих регионах нашей страны и за рубежом, и я уверен, что при поддержке ВЭБ.РФ он быстро найдет своего первого эксплуатанта", - отметил Богинский.
Свои подписи под документом поставили генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский и заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Соглашение, рассчитанное на 10 лет, подразумевает участие ВЭБ.РФ в проектах, направленных на развитие производства и продвижение гражданских вертолетов Ка-62 и его модификаций.
Довлатов, в свою очередь, заявил, что совместно с "Вертолетами России" ВЭБ.РФ продолжает реализацию системного подхода по выводу на рынок продукции холдинга нового поколения.
"Это уже второй тип новейших гражданских вертолетов после Ми-38, в финансировании которого планирует принять участие ВЭБ.РФ. Ка-62 производится на предприятии в Приморском крае, что имеет большое значение для развития производства на Дальнем Востоке. Родной регион для вертолёта может стать и одним из первых мест его лидерной эксплуатации", - сказал Довлатов.
Внутри главного корпуса кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
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По его словам, сейчас рассматривается финансирование первых четырех серийных образцов Ка-62. Всего потенциал мирового рынка гражданских вертолетов в этом сегменте оценивается в почти 140 единиц техники ежегодно, отметил Довлатов.
Вертолет Ка-62 имеет максимальную взлетную массу до 6,5 тонн, он может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 километров, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъёмность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.
Ка-62 имеет большой объем пассажирского салона, благодаря чему его компоновка имеет увеличенный шаг сидений - продольный и поперечный. На вертолете применена полностью отечественная авионика с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием нового поколения. Вертолет спроектирован с учетом международных требований по безопасности полетов – обеспечены полет и посадка с одним работающим двигателем. Безопасность экипажа и пассажиров также гарантируется энергопоглощающей конструкцией шасси и кресел.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумКа-62Экономика
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