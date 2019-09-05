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РИА Новости

В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6

08:35 05.09.2019 (обновлено: 08:42 05.09.2019)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали сейсмологи в четверг в районе Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в четверг в 14.23 (06.23 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 46,4 градуса северной широты и 152,8 градуса восточной долготы – в 91 километре юго-восточнее острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 83 километра", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По оперативной информации, полученной от сейсмостанции в Курильске (райцентр на острове Итуруп), подземные толчки ощущались силой в три балла.
По словам собеседницы агентства, за три минуты до первого землетрясения был зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,2. Его эпицентр располагался в той же точке, что и первый, - в 73 километрах юго-восточнее Симушира.
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